Ritorno in classe, addio obbligo di mascherina per i docenti e Ata: FFP2 per i soli fragili INDICAZIONI ISS [PDF]

L'Istituto Superiore di Sanità ha reso note le INDICAZIONI per il prossimo anno scolastico. Così come segnala il documento pubblicato, decade l'obbligo di mascherina per il personale scolastico: la misura sarà valida solo per docenti e Ata a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 (lo stesso anche per gli alunni).

