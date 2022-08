Napoli, Spalletti: «Al mio arrivo c’era un clima depresso. Raspadori e scudetto: dico tutto» (Di venerdì 5 agosto 2022) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha fatto un’analisi sulla situazione del club partenopeo: le sue dichiarazioni Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera. CARATTERE – «Lo so, lo so che dicono tutti che sono antipatico! È questa l’etichetta che mihanno attribuito e ormai la tengo. Ma poi… perché? Sarà che del mio lavoro non parlo con nessuno, sarà forse per lo sguardo un po’ severo. Ma garantisco che sono una personcina per bene, al punto che mi sposerei!». Spalletti E Napoli – «Non sembri strano, ma è la natura a unire me e Napoli. Gli odori, i sapori anche. Ecco, sono sensazioni anche difficili a spiegare. Emozioni e sentimenti: la città mi sta conquistando così, mi riporta alle mie origini. Mi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Luciano, tecnico del, ha fatto un’analisi sulla situazione del club partenopeo: le sue dichiarazioni Luciano, tecnico del, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera. CARATTERE – «Lo so, lo so cheno tutti che sono antipatico! È questa l’etichetta che mihanno attribuito e ormai la tengo. Ma poi… perché? Sarà che del mio lavoro non parlo con nessuno, sarà forse per lo sguardo un po’ severo. Ma garantisco che sono una personcina per bene, al punto che mi sposerei!».– «Non sembri strano, ma è la natura a unire me e. Gli odori, i sapori anche. Ecco, sono sensazioni anche difficili a spiegare. Emozioni e sentimenti: la città mi sta conquistando così, mi riporta alle mie origini. Mi ...

tvdellosport : ?? MERCATO NAPOLI Giacomo #Raspadori è vicino a vestire la maglia del #Napoli, il Sassuolo apre alla trattiva. De… - AlfredoPedulla : #Kepa vuole il #Napoli: si lavorerà sempre più per regalarlo presto a #Spalletti - chaopocho17 : RT @salv_amoroso: SPALLETTI ON FIRE! ?? @Spazio_Napoli - CalcioNews24 : #Spalletti analizza la situazione in casa #Napoli ??? - TuttoMercatoWeb : Napoli, Spalletti: 'Non sono stato io né la società a mandare via Mertens, è lui che ha rifiutato' -