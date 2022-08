“Meno drag queen, più Chuck Norris”. E il video di Orban fa il giro del mondo (Di venerdì 5 agosto 2022) Ci sono dei discorsi che finiscono col fare il giro del mondo. E questo molto probabilmente è uno di quelli. Viktor Orban ieri era ospite a Dallas, in Texas, ed è salito sul palco del Conservative Political Action Conference. Un intervento che ha strappato molti applausi e anche qualche commento divertito per un passaggio in particolare. Dopo aver esortato gli americani a “riprendersi le istituzioni”, Orban ha cercato l’alleanza con i repubblicani statunitensi e invitato tutti i presenti a non cadere nell’ideologia woke, della cancel culture e del gender. “Lasciate stare i nostri bambini, la madre è donna, il padre è uomo. Non abbiamo bisogno di gender, ma di ranger. Meno drag queen e più Chuck Norris“. Di certo farà ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 5 agosto 2022) Ci sono dei discorsi che finiscono col fare ildel. E questo molto probabilmente è uno di quelli. Viktorieri era ospite a Dallas, in Texas, ed è salito sul palco del Conservative Political Action Conference. Un intervento che ha strappato molti applausi e anche qualche commento divertito per un passaggio in particolare. Dopo aver esortato gli americani a “riprendersi le istituzioni”,ha cercato l’alleanza con i repubblicani statunitensi e invitato tutti i presenti a non cadere nell’ideologia woke, della cancel culture e del gender. “Lasciate stare i nostri bambini, la madre è donna, il padre è uomo. Non abbiamo bisogno di gender, ma di ranger.e più“. Di certo farà ...

