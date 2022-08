(Di venerdì 5 agosto 2022) Ile latestuale deldelprincipale deldi(cemento outdoor). Tutto pronto in Canada per il primo dei due grandi appuntamenti di preparazione degli US Open, quarto ed ultimo Slam stagionale. C’è tanta curiosità di conoscere il destino di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, i due italiani presenti nel main draw. Entrambi figurano all’interno delle sedici teste di serie (sono rispettivamente la settima e l’undicesima) e si presentano con buonissime sensazioni. L’altoatesino è reduce dal successo sulla terra di Umago. Il romano, invece, ha fatto finale da pochissimo a Kitzbuhel (sempre sul rosso) dopo non aver partecipato a Wimbledon a causa della positività al Covid-19. I grandi assenti sono ...

Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #MontrealOpen 2022: segui con noi la diretta del sorteggio del tabellone principale canadese - sportface2016 : #MontrealOpen 2022: segui con noi la diretta del sorteggio del tabellone principale canadese - Maracanasport : RT @UEFAcom_it: Segui il Sorteggio spareggi di UEFA Champions League LIVE ?? #UCL | #UCLdraw - infoitsport : LIVE - Conference League 2022/2023, sorteggio playoff con la Fiorentina (DIRETTA) - cmdotcom : #ConferenceLeague, brutto #sorteggio per la #Fiorentina: c'è il #Twente -

SPORTFACE.IT

... familiarizzazione eper la prima giornata di gare. Nella categoria femminile risultano ... Le gare saranno visibili instreaming: clicca QUI per saperne di più. Sito ufficiale ......del tabellone principale di Montreal avverrà quando in Italia saranno le 22. Non è prevista copertura televisiva o in streaming dell'evento, ma è assai probabile che ci sarà la diretta... LIVE - Sorteggio tabellone Masters 1000 Montreal 2022: DIRETTA Sinner e Berrettini, al via l'avventura sul cemento canadese: tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio del tabellone di Montreal.Il live e la diretta testuale del sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 di Montreal 2022: presenti Berrettini e Sinner.