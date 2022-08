Gender gap: aiuti per imprese che non discriminano (Di venerdì 5 agosto 2022) In tema di Gender gap, con Brave parliamo degli aiuti che spettano alle imprese propense alla parità di genere sul lavoro e che non discriminano. Le aziende che si impegnano a portare avanti la politica di parità di genere ora possono ottenere vantaggi dallo stato italiano. Gli ambiti in esame riguardano l’opportunità di crescita in azienda, la parità salariale a parità di mansioni, la gestione delle differenze di genere e la tutela della maternità. Il tutto in un contesto che vede in Italia al lavoro una donne su due, e un gap di retribuzione fra donne e uomini, a livello europeo, del 16 %. Gender gap nelle imprese: il Piano nazionale di ripresa e resilienza Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede che vengano destinati dieci milioni di euro per la creazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 agosto 2022) In tema digap, con Brave parliamo degliche spettano allepropense alla parità di genere sul lavoro e che non. Le aziende che si impegnano a portare avanti la politica di parità di genere ora possono ottenere vantaggi dallo stato italiano. Gli ambiti in esame riguardano l’opportunità di crescita in azienda, la parità salariale a parità di mansioni, la gestione delle differenze di genere e la tutela della maternità. Il tutto in un contesto che vede in Italia al lavoro una donne su due, e un gap di retribuzione fra donne e uomini, a livello europeo, del 16 %.gap nelle: il Piano nazionale di ripresa e resilienza Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede che vengano destinati dieci milioni di euro per la creazione ...

pispao : @BaphoMet135711 @PossibileIt Non sono paranoie persecutorie, tu non vedi il problema perché sei un puro invece in q… - AgenziaOpinione : ASSESSORE SEGNANA RISPONDE A ZANELLA (FUTURA) * PAT – “GENDER PAY GAP” : « PERCENTUALI UOMO-DONNA NEI RUOLI APICALI… - FraPensiero : Certificazione della parità di genere al via, ma l’Italia è ancora fanalino di coda a livello globale per gender ga… - SLN_Magazine : Gender gap negli atenei: solo lo 0,5% iscritte ai corsi di Tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Legg… - LucioMM1 : @FlorianOswald @mmamertino @monacelt Quindi ricapitolando: focus su 'gender', su gap lavoro femminile, è completame… -