Fulham | interesse per Zirkzee

Commenta per primo Dall'Inghilterra bisogna registrare un fortedelper Justin Kluivert , in uscita dalla Roma dopo l'ultima stagione in prestito al Nizza. Contatti avviati tra le parti, come racconta Sportitalia.Il gm della Roma , Tiago Pinto , ha incontrato in giornata il. Nonostante il fortedel club inglese per Kluivert, le parti non hanno ancora trovato l'accordo. Chi invece lascerà ...Non è ancora stato trovato l'accordo per la cessione dell'ex Ajax In attesa dell'arrivo di Wijnaldum, Pinto in queste ore sta chiudendo tante operazioni in uscita. Secondo quanto riferisce Sky anche K ...C’è grande movimento in casa Roma. I giallorossi sono stati molto attivi in entrata, con il prossimo arrivo nella Capitale anche di Georginio Wijnaldum. Ma adesso ci sono diversi movimenti in uscita.