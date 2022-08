Da Draghi pochi spiccioli. Svelato il bluff, il dl anti crisi è un flop (Di venerdì 5 agosto 2022) l decreto Aiuti è in realtà un dl Aiutini. Già, a fare i conti su quanto entrerà nelle tasche di pensionati e lavoratori con le misure previste dal provvedimento approvato ieri dal consiglio dei ministri, è stata la Uil. E purtroppo, nonostante le promesse, non ci sarà certo da scialare. C'è da dire che nella conferenza stampa di presentazione delle misure il premier Draghi ha annunciato un incremento del taglio del cuneo fiscale dall'1,8 totale al 2%. Ma nella sostanza uno zero virgola non cambia la sostanza del ragionamento. Così secondo i calcoli del sindacato guidato da Pierpaolo Bombardieri, un lavoratore con un reddito annuo lordo pari a 8mila euro, sulle mensilità percepite da luglio a dicembre, avrebbe un beneficio complessivo di 36,92 euro lordi. Che equivalgono a 6,15 euro lordi in più al mese. Considerato che la tassazione a quel livello di reddito è quasi ... Leggi su iltempo (Di venerdì 5 agosto 2022) l decreto Aiuti è in realtà un dl Aiutini. Già, a fare i conti su quanto entrerà nelle tasche di pensionati e lavoratori con le misure previste dal provvedimento approvato ieri dal consiglio dei ministri, è stata la Uil. E purtroppo, nonostante le promesse, non ci sarà certo da scialare. C'è da dire che nella conferenza stampa di presentazione delle misure il premierha annunciato un incremento del taglio del cuneo fiscale dall'1,8 totale al 2%. Ma nella sostanza uno zero virgola non cambia la sostanza del ragionamento. Così secondo i calcoli del sindacato guidato da Pierpaolo Bombardieri, un lavoratore con un reddito annuo lordo pari a 8mila euro, sulle mensilità percepite da luglio a dicembre, avrebbe un beneficio complessivo di 36,92 euro lordi. Che equivalgono a 6,15 euro lordi in più al mese. Considerato che la tassazione a quel livello di reddito è quasi ...

