CS | GO | Natus Vincere annuncia il quinto membro del roster | ufficiale Viktor “sdy” Orudzhev

(Di venerdì 5 agosto 2022) Il fuciliere ucraino“sdy”sarà ilgiocatore del team CS:GO didurante il prossimo ciclo Major. L’organizzazione di esports ha fatto sapere che l’exdi MAD Lions e Team Spirit rimarrà almeno fino alla fine dell’IEM Rio Major, quindi fino a novembre. Sdy è stato chiamato a sostituire Kirill “Boombl4” Mikhaylov dopo che l’ex leader del gioco è stato messo in panchina a causa di “alti rischi reputazionali”, subito dopo il secondo posto conquistato dal team al PGL Antwerp Major. Da allora, sdy ha partecipato a due eventi con il suo nuovo team e ha contribuito alla vittoria della BLAST Premier Spring Final a giugno e anche al raggiungimento del secondo posto all’IEM di Colonia. ?Spoiler: @somedieyoungCS will play with us at least till the end of ...