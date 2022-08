“Altamente provocatorie” La Cina ora fa paura | fino a dove si spingono navi e aerei

(Di venerdì 5 agosto 2022) Il ministero della difesa di Taiwan ha fatto sapere che «da guerra» cinesi hanno superato la linea mediana dello stretto che divide l'isola dalla terraferma. Secondo le autorità di Taiwan le manovre cinesi ora possono essere definite come «». Il comunicato del ministero della difesa recita: «Alle 11,00 un numero elevato di formazioni di unità aeree e navali da guerra cinesi ha condotto esercitazioni nello Stretto di Taiwan e superato la linea mediana dello stesso» Il ministero ha affermato pure che le esercitazioni sono state «, sia che si trattasse di lanciare missili balistici o di attraversare deliberatamente la linea mediana dello stretto. Aderendo al principio di prepararsi alla guerra e di non cercare la guerra, l'esercito ...

