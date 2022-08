Rifiuti – FdI | Biodigestore a Casal Selce scelta sciagurata

AGR_web : Francesca Barbato (FdI), il piano rifiuti? Un progetto a metà e con troppi interrogativi 'La pres ...… - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Piano Rifiuti, Barbato (FdI): un progetto a metà con troppi interrogativi - vocedelpatriota : Piano Rifiuti, Barbato (FdI): un progetto a metà con troppi interrogativi - ilmamilio : Sanità, rifiuti e territorio: intervista con Fabrizio Ghera. Il capogruppo regionale di Fdi in visita a Rocca di Pa… - ScipioElmo : @MorMattia @ItaliaViva I rifiuti umani amici di Renzi, come FI e Lega cioè coloro che hanno portato Draghi a Palazz… -

...fronte all'emergenzee sanitaria. 'Provo vergogna per i parlamentari che hanno votato contro l'emendamento, soprattuto i catanesi - commenta il consigliere comunale Luca Sangiorgio di- , ...Fraabbandonati , poca cura, comportamenti irrispettosi e talvolta pericolosi di taluni individui, la preoccupazione cresce.(AGR) La presentazione alla stampa del Sindaco Gualtieri è l’ennesimo atto monocratico che compie in barba al dialogo e al confronto con le forze politiche cittadine, anche quelle della sua stessa mag ...Non solo i saluti romani e l'antieuropeismo. Fratelli d'Italia da decine di dirigenti nei guai con la giustizia. Anche per reati molto gravi «Prenderemo questo esempio e lo porteremo anche al governo ...