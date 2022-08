Possiamo definire il vabbing un trend di TikTok? (Di giovedì 4 agosto 2022) Sicuramente è un trend parlarne. Con 4,2 milioni di visualizzazioni per i contenuti veicolati tramite l’hashtag #vabbingtrend, spopolano. Tra la definizione di quello che è a scherzi architettati per amici e partner, parlare di vabbing e far credere di praticarlo sta spopolando su TikTok. Da dove nasce questo trend vabbing su TikTok? Ripercorriamo insieme l’origine, diamone una definizione e cerchiamo di capire se e quante persone – a conti fatti – attuino questa pratica invitando altre donne a fare lo stesso sulla piattaforma cinese. LEGGI ANCHE >>> C’è una nutrizionista in trend su TikTok che sta creando parecchie polemiche vabbing: cos’è e da dove arriva il trend ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 4 agosto 2022) Sicuramente è unparlarne. Con 4,2 milioni di visualizzazioni per i contenuti veicolati tramite l’hashtag #, spopolano. Tra la definizione di quello che è a scherzi architettati per amici e partner, parlare die far credere di praticarlo sta spopolando su. Da dove nasce questosu? Ripercorriamo insieme l’origine, diamone una definizione e cerchiamo di capire se e quante persone – a conti fatti – attuino questa pratica invitando altre donne a fare lo stesso sulla piattaforma cinese. LEGGI ANCHE >>> C’è una nutrizionista insuche sta creando parecchie polemiche: cos’è e da dove arriva il...

