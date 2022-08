"L’inceneritore non s’ha da fare" (Di giovedì 4 agosto 2022) L’inceneritore per qualcuno proprio non si deve fare, almeno secondo una parte della giunta capitolina che non intende darla vinta al sindaco Gualtieri Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 agosto 2022)per qualcuno proprio non si deve, almeno secondo una parte della giunta capitolina che non intende darla vinta al sindaco Gualtieri

FronteAmpio : @rifondazione20 @age_of_VIRGO Perchè sarebbe possibile protestate contro l'inceneritore? Con una #pandemia in corso… - matteoparlato : RT @MicGovernatori: Scommettiamo che le prime piogge su queste scale di Monteverde a #Roma piene di rifiuti e foglie di chissà quanti autun… - gianfrancazorz1 : @SimonaMalpezzi Potevate evitare l'inceneritore nel decreto lo avete voluto inserire voi perciò non fate le vittime… - S708844035 : @Luca_Fantuzzi @CarloCalenda Un'acciaieria non è un marchio. La sua capacità produttiva, dal punto di vista strate… - 21fc1b31328d42f : @EnricoLetta @pdnetwork @SilviaRoggiani @nzingaretti @gualtierieurope @itinagli @peppeprovenzano @VCuppi… -