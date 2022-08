Lavoratori in nero da Jovanotti? Parla Trident (Di giovedì 4 agosto 2022) Si Parlava di guai per Jovanotti e per gli organizzatori del Jova Beach Party ma interviene Trident, attraverso una nota su Instagram. Ci sono davvero Lavoratori in nero da Jovanotti? 17 le persone irregolari trovate nel corso dei controlli nella data di Fermo ma non è proprio esatta la ricostruzione dei fatti. Le polemiche degli ambientalisti, quelle sui danni alle spiagge coinvolte nei concertoni di Lorenzo e anche i Lavoratori in nero da Jovanotti? Al Jova Beach Party a Lido di Fermo arrivano controlli da parte del personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Ascoli Piceno, effettuato con i militari del Nil (Nucleo di Identità locale) e con il Servizio prevenzione della Asur dell’Area Vasta 4 di Fermo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 agosto 2022) Siva di guai pere per gli organizzatori del Jova Beach Party ma interviene, attraverso una nota su Instagram. Ci sono davveroinda? 17 le persone irregolari trovate nel corso dei controlli nella data di Fermo ma non è proprio esatta la ricostruzione dei fatti. Le polemiche degli ambientalisti, quelle sui danni alle spiagge coinvolte nei concertoni di Lorenzo e anche iinda? Al Jova Beach Party a Lido di Fermo arrivano controlli da parte del personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Ascoli Piceno, effettuato con i militari del Nil (Nucleo di Identità locale) e con il Servizio prevenzione della Asur dell’Area Vasta 4 di Fermo ...

