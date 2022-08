La Rappresentante di Lista contro Salvini: «Non usare la nostra “Ciao ciao” durante i tuoi comizi». La replica: «La tua canzone mi piace parecchio» (Di giovedì 4 agosto 2022) Con le elezioni del 25 settembre alle porte, la campagna elettorale estiva è ormai entrata pienamente nel vivo. Quest’estate non sarà dunque solo accompagnata, nei migliori dei casi, dai classici tormentoni estivi musicali, ma anche dalla sovrapposizione dei “ritornelli” dei comizi della campagna elettorale. Ma Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, il cuore pulsante della band La Rappresentante di Lista, quest’oggi hanno contestato a Matteo Salvini l’uso della loro ciao ciao durante i suoi comizi. Il brano con cui hanno partecipato all’ultimo Festival di Sanremo e con cui hanno conquistato la presenza incalzante sulle radio italiane ed estere. ciao ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 agosto 2022) Con le elezioni del 25 settembre alle porte, la campagna elettorale estiva è ormai entrata pienamente nel vivo. Quest’estate non sarà dunque solo accompagnata, nei migliori dei casi, dai classici tormentoni estivi musicali, ma anche dalla sovrapposizione dei “ritornelli” deidella campagna elettorale. Ma Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, il cuore pulsante della band Ladi, quest’oggi hanno contestato a Matteol’uso della loroi suoi. Il brano con cui hanno partecipato all’ultimo Festival di Sanremo e con cui hanno conquistato la presenza incalzante sulle radio italiane ed estere....

Agenzia_Ansa : 'Ci arriva voce che al comizio Salvini abbia messo Ciao Ciao. La nostra maledizione sta per abbattersi su di te, be… - repubblica : La Rappresentante di Lista contro Salvini: 'Non usare la nostra 'Ciao ciao'' - LaStampa : La rappresentante di Lista contro Salvini: la canzone “Ciao ciao” usata a un suo comizio. La nostra maledizione sta… - soteros1 : RT @AlfioKrancic: 'Ci arriva voce che al comizio di Salvini il dj abbia messo #ciaociao. La nostra maledizione sta per abbattersi su di te,… - OssaniAnna : RT @repubblica: La Rappresentante di Lista contro Salvini: 'Non usare la nostra 'Ciao ciao'' -