Graduatorie d’istituto ATA non sono una procedura concorsuale, chi decide in caso di ricorso contro punteggio decurtato (Di giovedì 4 agosto 2022) la ricorrente - già chiamata a svolgere servizio quale personale ATA previa stipula di regolare contratto di lavoro che con l’indicato ricorso aveva chiesto al Giudice adito l’annullamento del Decreto di Verifica e Convalida punteggio graduatoria istituto 3° fascia con il quale era stata operata una rettifica del punteggio precedentemente attribuito ed una riduzione dello stesso e l’accertamento del suo diritto al mantenimento del punteggio precedentemente attribuito. Si pronuncia con l'ordinanza la Cassazione Civile Sez. U Num. 22693/2022 . L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 agosto 2022) la ricorrente - già chiamata a svolgere servizio quale personale ATA previa stipula di regolare contratto di lavoro che con l’indicatoaveva chiesto al Giudice adito l’annullamento del Decreto di Verifica e Convalidagraduatoria istituto 3° fascia con il quale era stata operata una rettifica delprecedentemente attribuito ed una riduzione dello stesso e l’accertamento del suo diritto al mantenimento delprecedentemente attribuito. Si pronuncia con l'ordinanza la Cassazione Civile Sez. U Num. 22693/2022 . L'articolo .

orizzontescuola : Graduatorie d’istituto ATA non sono una procedura concorsuale, chi decide in caso di ricorso contro punteggio decur… - math_tia : @Gallienocram Se non si presenta l'istanza con le 150 preferenze, però, si decade dalle GPS e si rimane solo nelle… - MoranShasa : RT @math_tia: Ma dunque se non presento l'istanza con le 150 preferenze, vengo escluso dalle GPS, ma rimango nelle Graduatorie d'Istituto d… - math_tia : Ma dunque se non presento l'istanza con le 150 preferenze, vengo escluso dalle GPS, ma rimango nelle Graduatorie d'… - ProDocente : Graduatorie d’Istituto: in caso di controllo dei titoli, è lecito chiedere l’originale? Il caso finisce al Tar, sen… -