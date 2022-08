Covid | ancora 5 i decessi causati dal virus ieri in Abruzzo | 1640 i nuovi positivi

(Di giovedì 4 agosto 2022) L'Aquila - Sonoi casialregistrati oggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 512087. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5casi (di età compresa tra 71 e 100 anni) e sale a 3550. Nel numero dei casisono compresi anche 465384 dimessi/guariti (+7260 rispetto a). Gli attualmenteinsono 43153 (-5626 rispetto a). Di questi, 281 pazienti (-8 rispetto a) sono ricoverati in ospedale in area medica; 10 (invariato rispetto a) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1760 tamponi ...

Secondo gli esperti statunitensi, ildiventerà nei prossimi anni la settima causa di morte negli Usa, con circa 100 mila vittime ogni anno . Per poi perdereposizioni nella lista, come ...Nonostante ciò, bisogna tenere a mente che ilnon è di certo finito e molto presto potrebbe ... la possibilità che arrivino altre varianti è elevata e i decessi sonomolto elevati. Ecco ... Covid, le notizie di oggi. Tasso di positività al 17,8%. Biden ancora positivo. LIVE Una sottovariante di Omicron 5, ribattezzatta Centaurus, si è già largamente diffusa in India e in molti altri Paesi: ecco le sue caratteristiche e perché non serve fare allarmismi ...Finita (si spera per sempre) l’era dello spauracchio degli assembramenti, dei contagi, e delle chiusure dei locali per il mancato rispetto delle vecchie regole anti Covid, si torna a parlare di ...