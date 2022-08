Calciomercato Juventus, problema Rovella: va via o rimane? La risposta definitiva (Di giovedì 4 agosto 2022) Nicolò Rovella può essere considerato come uno dei migliori nuovi acquisti della Juve, ma il suo talento dovrà essere ben testato in futuro. Nella prossima stagione la Juventus dovrà cercare in tutti i modi di poter dimostrare di essere tornata una grande squadra che può competere ai vertici del campionato italiano, per questo motivo uno dei reparti che sicuramente è stato maggiormente rinnovato è il centrocampo, con l’ingresso di un giovane ragazzo come Nicolò Rovella che senza dubbio potrà dare un grande contributo in più alla rosa. LaPresseCi sono dei giocatori che sono riusciti a dimostrare nel corso della scorsa stagione di poter meritare il grande salto di qualità, nonostante la propria squadra abbia disputata davvero un’annata molto negativa. I tifosi del Genoa non ricorderanno sicuramente con grande piacere l’anno 2021-22, con ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 4 agosto 2022) Nicolòpuò essere considerato come uno dei migliori nuovi acquisti della Juve, ma il suo talento dovrà essere ben testato in futuro. Nella prossima stagione ladovrà cercare in tutti i modi di poter dimostrare di essere tornata una grande squadra che può competere ai vertici del campionato italiano, per questo motivo uno dei reparti che sicuramente è stato maggiormente rinnovato è il centrocampo, con l’ingresso di un giovane ragazzo come Nicolòche senza dubbio potrà dare un grande contributo in più alla rosa. LaPresseCi sono dei giocatori che sono riusciti a dimostrare nel corso della scorsa stagione di poter meritare il grande salto di qualità, nonostante la propria squadra abbia disputata davvero un’annata molto negativa. I tifosi del Genoa non ricorderanno sicuramente con grande piacere l’anno 2021-22, con ...

