Ascolti Tv Analisi 3 agosto 2022 | Angela non fatica a vincere Talk ed elezioni | Veronica Gentili perde con Marianna Aprile ma poi supera Celata

(Di giovedì 4 agosto 2022)al top: Su Rai1 Tg1 a 3,595 milioni e 26,25%. Reazione a catena 3,182 milioni e 28,1%. TechetecheTe a 3,066 milioni e 21%. Tg1 13.30 a 2,764 milioni e 24,5%.Su Canale 5 Tg5 a 2,6 milioni e 18,8%. Le frizioni a sinistra dopo l’accordo elettorale raggiunto da Pd e Azione, i movimenti e le criticità in quella di centro destra, sono stati gli argomenti che hanno caratterizzato i telegiornali e i programmi di approfondimento il 3 di. In griglia generalista è tornato Pierosu Rai1 e si è trovato di fronte la soap di Canale5 La strada del silenzio. Rai2 ha trasmesso il telefilm Delitti in Paradiso e Rai3 il film francese in prima tv Regine del campo. Su Italia 1 è rimasto il telefilm Chicago Fire. Mentre, in tema approfondimento, si sono confrontate due proposte molto agguerrite: su Rete4 è rimasta accesa con ...

zazoomblog : Ascolti Tv Analisi 10 agosto 2022: Angela soffre Frassica e Bocci. Talk ed elezioni Rete4 vs. La7: Gentili rimonta… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv martedì 9 agosto, Un principe quasi azzurro 14.5%, Viaggio nella Grande Bellezza 8% - emabrue : Ascolti Tv Analisi 9 agosto 2022: Vince il film di Rai1, ma il botto lo fa ‘Grease’ e crolla Canale5. Talk: Gentili… - infoitcultura : Ascolti Tv Analisi 9 agosto 2022: Vince il film di Rai1, ma il botto lo fa 'Grease' e crolla Canale5 - zazoomblog : Ascolti Tv Analisi 9 agosto 2022: Vince il film di Rai1 ma il botto lo fa ‘Grease’ e crolla Canale5. Talk: Gentili… -

TvZoom

... con l'del settore a livello mondiale e italiano. Il report analizza le performance dal ... E Economia 26.01.2022 Osservatorio Comunicazioni Agcom, crescono glidelle piattaforme video on ...Ecco cosa è accaduto e quali sono lesui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidi ieri . Daytime Mattina Su Rai1 il TGunoMattina Rassegna ... Ascolti Tv Analisi 10 agosto 2022: Angela soffre Frassica e Bocci. Talk ed elezioni, Rete4 vs. La7: Gentili rimonta Aprile e poi stacca Celata che ha Conte in apertura Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Ascolti Tv di ieri 7 agosto 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 7 agosto per i principali canali tv nelle fasce di ascolto di ieri dell’access prime time e preser ...