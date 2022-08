Ultime Notizie – Elezioni 2022, Letta-Calenda sfidano la destra. Tensione con Verdi e Si (Di mercoledì 3 agosto 2022) Arriva dopo due ore di faccia a faccia la fumata bianca per l’accordo tra il segretario del Pd, Enrico Letta, e il leader di Azione, Carlo Calenda, in vista delle Elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. Ma è Tensione con Sinistra italiana ed Europa: “L’accordo tra Pd e Azione +Europa non ci riguarda” hanno chiarito. Atteso per oggi un incontro tra Letta, Fratoianni e Bonelli per una verifica dell’alleanza elettorale. L’ACCORDO Ieri Letta e Calenda hanno chiuso il tira e molla degli ultimi giorni e firmato un patto elettorale davanti a ‘testimoni’ – al gruppo dem alla Camera dove si è svolto l’incontro c’erano anche Benedetto Della Vedova ed esponenti di Pd, Azione e Più Europa. Due i punti qualificanti. Il primo l’intesa sui ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 3 agosto 2022) Arriva dopo due ore di faccia a faccia la fumata bianca per l’accordo tra il segretario del Pd, Enrico, e il leader di Azione, Carlo, in vista dellepolitichein programma il 25 settembre. Ma ècon Sinistra italiana ed Europa: “L’accordo tra Pd e Azione +Europa non ci riguarda” hanno chiarito. Atteso per oggi un incontro tra, Fratoianni e Bonelli per una verifica dell’alleanza elettorale. L’ACCORDO Ierihanno chiuso il tira e molla degli ultimi giorni e firmato un patto elettorale davanti a ‘testimoni’ – al gruppo dem alla Camera dove si è svolto l’incontro c’erano anche Benedetto Della Vedova ed esponenti di Pd, Azione e Più Europa. Due i punti qualificanti. Il primo l’intesa sui ...

