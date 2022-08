Terrore per i cellulari Samsung | I top di gamma hanno un difetto irrisolvibile (Di mercoledì 3 agosto 2022) Le ultime settimane indicate tra le più torride della storia. I Samsung non riuscirebbero a resistere a tali temperature I cellulari Top di SamsungAlcune notizie positive, ma qualcosa di certamente preoccupante per Samsung. Se per l’azienda sudcoreana le cose vanno bene sotto il profilo economico, ci sono anche degli aspetti di cui preoccuparsi. Uno, in particolare, allarma i tanti clienti che possiedono uno smartphone Samsung. Samsung, buone e cattive notizie La società sudcoreana Samsung Electronics ha annunciato che “i profitti operativi del secondo trimestre sono aumentati del 12,18%, con risultati record nel settore dei semiconduttori, nonostante i problemi della catena di approvvigionamento globale”. Le “attività di semiconduttori di sistema ... Leggi su newstv (Di mercoledì 3 agosto 2022) Le ultime settimane indicate tra le più torride della storia. Inon riuscirebbero a resistere a tali temperature ITop diAlcune notizie positive, ma qualcosa di certamente preoccupante per. Se per l’azienda sudcoreana le cose vanno bene sotto il profilo economico, ci sono anche degli aspetti di cui preoccuparsi. Uno, in particolare, allarma i tanti clienti che possiedono uno smartphone, buone e cattive notizie La società sudcoreanaElectronics ha annunciato che “i profitti operativi del secondo trimestre sono aumentati del 12,18%, con risultati record nel settore dei semiconduttori, nonostante i problemi della catena di approvvigionamento globale”. Le “attività di semiconduttori di sistema ...

