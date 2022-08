Sfidiamo la sorte con TEN

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Quello di cui parliamo oggi è un gioco sviluppato da AEG (Alderac Entertainment Group) edito in Italia da DEVIR. TEN è un gioco per tutta la famiglia in cui dovremo collezionare sequenze di numeri sfidando lae accaparrandoci carte bonus tramite un sistema di aste. La Componentistica La versione che abbiamo provato è multilingua per cui, pur se il gioco è indipendente dalla lingua, tutta la componentistica con del testo è presente nelle varie lingue.Oltre al regolamento nella scatola troviamo: 129 Carte da gioco fra numeri, monete e jolly 5 Carte riferimento per ogni lingua 50 Segnalini moneta 15 Segnalini sbancata TEN – PHC:BoardgamegeekTEN-tare laIl gioco rientra a pieno titolo nella famiglia dei push your luck ovvero quelli in cui sta ai giocatori scegliere se accontentarsi di quanto guadagnato oppure rischiare tutto per ...