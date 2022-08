Roma, Ferrara (M5s): “Grazie a Gualtieri per aver approvato nostro PUA, vigileremo su capisaldi” (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Grazie a Gualtieri per aver approvato il nostro Piano di utilizzazione degli arenili. Avremo modo di verificare quanto fatto da questa giunta. vigileremo affinché non vengano tolti i nostri due capisaldi: l’indice di edificabilità per abbattere gli abusi e il cemento in eccesso, e la rimozione di Castel Porziano dal computo minimo delle spiagge libere. Una cosa è certa. Nonostante i suoi proclami, Gualtieri continua a vivere di rendita Grazie all’enorme lavoro svolto dall’Amministrazione Raggi“. Così in una nota il consigliere capitolino del M5s e vicepresidente dell’Assemblea capitolina Paolo Ferrara. Max L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 agosto 2022) “perilPiano di utilizzazione degli arenili. Avremo modo di verificare quanto fatto da questa giunta.affinché non vengano tolti i nostri due: l’indice di edificabilità per abbattere gli abusi e il cemento in eccesso, e la rimozione di Castel Porziano dal computo minimo delle spiagge libere. Una cosa è certa. Nonostante i suoi proclami,continua a vivere di renditaall’enorme lavoro svolto dall’Amministrazione Raggi“. Così in una nota il consigliere capitolino del M5s e vicepresidente dell’Assemblea capitolina Paolo. Max L'articolo proviene da Italia Sera.

