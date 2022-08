Per ottenere il cappuccino perfetto serve un cucchiaino pentagonale (Di mercoledì 3 agosto 2022) La miscela ottimale fra due liquidi dipende dalla forma dello strumento che si usa e dal modo in cui viene agitato. Uno studio ha trovato la combinazione migliore Leggi su wired (Di mercoledì 3 agosto 2022) La miscela ottimale fra due liquidi dipende dalla forma dello strumento che si usa e dal modo in cui viene agitato. Uno studio ha trovato la combinazione migliore

GiuseppeConteIT : Forse la memoria mi inganna, ma non ricordo Berlusconi con me a Bruxelles a trattare fino all'alba per ottenere i 2… - borghi_claudio : Chi vuol far passare un emendamento va nella camera dove il decreto viene convertito in prima lettura, si mette d'a… - sbonaccini : La Commissione Ue ha approvato il Programma attuativo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo so… - Che22peace71 : RT @GiuseppeConteIT: Forse la memoria mi inganna, ma non ricordo Berlusconi con me a Bruxelles a trattare fino all'alba per ottenere i 209… - LauraBottici : RT @GiuseppeConteIT: Forse la memoria mi inganna, ma non ricordo Berlusconi con me a Bruxelles a trattare fino all'alba per ottenere i 209… -