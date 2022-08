Ostaglio, centauro perde la vita: indagini in corso (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora sangue sulle strade salernitane: un ragazzo di 26 anni ha perso la vita questa mattina in sella al suo scooter in un incidente stradale avvenuto nella zona di Ostaglio tra Salerno e S.Cipriano Picentino. Sono in corso rilievi da parte della Polizia per comprendere la dinamica dell’impatto. Il ragazzo potrebbe aver perso il controllo ed aver battuto la testa contro un paletto che è stato trovato divelto. Ma al momento non si esclude neanche il coinvolgimento di un altro mezzo. Al momento la strada è chiusa per consentire i rilievi. Sul posto anche i mezzi di soccorso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora sangue sulle strade salernitane: un ragazzo di 26 anni ha perso laquesta mattina in sella al suo scooter in un incidente stradale avvenuto nella zona ditra Salerno e S.Cipriano Picentino. Sono inrilievi da parte della Polizia per comprendere la dinamica dell’impatto. Il ragazzo potrebbe aver perso il controllo ed aver battuto la testa contro un paletto che è stato trovato divelto. Ma al momento non si esclude neanche il coinvolgimento di un altro mezzo. Al momento la strada è chiusa per consentire i rilievi. Sul posto anche i mezzi di soc. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Ostaglio, #Centauro perde la vita: indagini in corso ** - RTAlive1 : Incidente mortale in via Ostaglio a Salerno, muore 26enne centauro di San Cipriano -