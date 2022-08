Ora il Movimento 5 stelle ha il problema dei paracadutati

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Le parlamentarie, il nodo della territorialità, Alessandro di Battista. Sono i tre punti cardine su cui gira la linea politica dei 5di questi ultimi giorni, soprattutto da ieri, quando è stata ufficializzata l'alleanza tra Pd e Azione e + Europa. La sfida è tenere salde quelle poche regole rimaste dalle origini e allo stesso tempo riuscire a mantenere una degna percentuale di voti nel paese. In questo contesto si aggira la voce accreditata che ilstarebbe pensando di candidare Stefano Patuanelli, ministro dell'Agricoltura, per le regionali in Sicilia (che si terranno quest'autunno), come membro all'Assemblea regionale siciliana, venendo però così meno a un carissimo principio del fondatore: la territorialità. Patuanelli, friulano, sarebbe un candidato slegato, soprattutto per presenza e vicinanza agli abitanti, dal territorio ...

GiuseppeConteIT : Cittadini iscritti dalla prima ora e cittadini che si avvicinano adesso al @Mov5Stelle. State affollando palazzetti… - Mov5Stelle : La campagna elettorale sta per cominciare e il MoVimento 5 stelle ha bisogno anche di te. ??Iscriviti ora ed entra… - DadoneFabiana : Il @Mov5Stelle ora è più unito. Chi è rimasto condivide metodo e battaglie. Una forza politica unita diventa anche… - Rodica17957578 : RT @GiuseppeConteIT: Cittadini iscritti dalla prima ora e cittadini che si avvicinano adesso al @Mov5Stelle. State affollando palazzetti, s… - cougar472 : RT @GiuseppeConteIT: Cittadini iscritti dalla prima ora e cittadini che si avvicinano adesso al @Mov5Stelle. State affollando palazzetti, s… -

A seguito della mancata deroga alla regola del secondo mandato, della scissione, dell'accordo raggiunto ieri tra Pd e Azione +Europa, il partito di Conte si trova isolato e a corto di grandi nomi. ...... così da fermare i 'furbetti' dell'ultima. Una norma che metterebbe fuori gioco Alessandro Di Battista, disiscritto dalin dissenso con la decisione di appoggiare ed entrare nel governo ... Così il Movimento 5 Stelle recluta nuovi politici Alessandra Todde, viceministro per lo Sviluppo Economico del Movimento Cinque Stelle è stata ospite in Non Stop News e ha parlato di un possibile accordo con Fratoianni ...