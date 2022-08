LIVE Canoa velocità, Mondiali 2022 in DIRETTA: Santini e Craciun in finale nel C2 500! Avanza Alfonsi nel C1 200! (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.31: Al via la prima batteria del K1 500 con Haidra (Alg), Zaharia (Rou), Magezi (Uga), Mouget (Fra), Hakala (Fin), Cabrera (Per), Barranco (Pur) 17.28: Ora le batterie del K1 a chiudere la prima parte di gare di oggi. Nella terza di cinque c’è l’azzurro Crenna 17.27: La Spagna vince la volata con la Cina e raggiunge Italia e Polonia in finale 17.25: Al via nella terza batteria Perù, Ungheria, Lituania, Spagna, Cina, Giappone, Colombia 17.24: Molto bene gli azzurri in testa dall’inizio alla fine della loro batteria, stesso tempo dei polacchi nella batteria precedente 17.23: DOMINIO DI Craciun E Santini IN BATTERIA! Gli azzurri sbaragliano il campo nella seconda serie e volano in finale con grande autorità regolando con una imbarcazione di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.31: Al via la prima batteria del K1 500 con Haidra (Alg), Zaharia (Rou), Magezi (Uga), Mouget (Fra), Hakala (Fin), Cabrera (Per), Barranco (Pur) 17.28: Ora le batterie del K1 a chiudere la prima parte di gare di oggi. Nella terza di cinque c’è l’azzurro Crenna 17.27: La Spagna vince la volata con la Cina e raggiunge Italia e Polonia in17.25: Al via nella terza batteria Perù, Ungheria, Lituania, Spagna, Cina, Giappone, Colombia 17.24: Molto bene gli azzurri in testa dall’inizio alla fine della loro batteria, stesso tempo dei polacchi nella batteria precedente 17.23: DOMINIO DIIN BATTERIA! Gli azzurri sbaragliano il campo nella seconda serie e volano incon grande autorità regolando con una imbarcazione di ...

