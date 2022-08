Jasmine Carrisi è andata dal chirurgo? La voce (Di mercoledì 3 agosto 2022) Alcuni utenti web hanno notato un certo cambiamento nella figlia di Al Bano e Loredana Lecciso: Jasmine ha fatto qualche ritocchino? In seguito alla separazione definitiva da Romina Power, Albano Carrisi trovò nuovamente l’amore tra le braccia di Loredana Lecciso. I due si conobbero negli anni ’90 ed andarono a convivere nel 2001, anno in cui nacque la loro primogenita Jasmine. Contrariamente agli altri figli dell’artista, la piccola Carrisi ha da sempre voluto seguire le orme di suo padre, attualmente infatti è un’aspirante cantante che tuttavia ancora non ha raggiunto il successo dell’iconico Al Bano. In ogni caso, c’è qualcosa che l’ha sempre portata ad attirare l’attenzione di gossip e paparazzi: la sua incredibile bellezza e sensualità. Jasmine Carrisi ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 3 agosto 2022) Alcuni utenti web hanno notato un certo cambiamento nella figlia di Al Bano e Loredana Lecciso:ha fatto qualche ritocchino? In seguito alla separazione definitiva da Romina Power, Albanotrovò nuovamente l’amore tra le braccia di Loredana Lecciso. I due si conobbero negli anni ’90 ed andarono a convivere nel 2001, anno in cui nacque la loro primogenita. Contrariamente agli altri figli dell’artista, la piccolaha da sempre voluto seguire le orme di suo padre, attualmente infatti è un’aspirante cantante che tuttavia ancora non ha raggiunto il successo dell’iconico Al Bano. In ogni caso, c’è qualcosa che l’ha sempre portata ad attirare l’attenzione di gossip e paparazzi: la sua incredibile bellezza e sensualità....

