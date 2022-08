Firenze | detenuto trans aggredisce poliziotta | “Libero di circolare in mezzo alle donne”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 3 agosto 2022), 3 ago — Un uomo autopercepitosi come donna e dichiaratosi «» ha aggredito una agente del reparto femminile del carcere di Sollicciano () dove è. Si tratta della quarta aggressione in un mese in un istituto detentivo che naviga a vista tra sovraffollamento, condizioni igieniche al limite del disastroso e problemi di disagio psichiatrico di numerosi detenuti. Una situazione comune a molte carceri toscane ad oggi affollate da 3mila detenuti. Lo rende noto Giuseppe Proietti Consalvi, vicesegretario generale Osapp.per l’ennesima volta «Ungender italiano, già noto per le numerose aggressioni verbali e fisici, ieri verso le ore 13 e 20, con modi arroganti e aggressivi, ...