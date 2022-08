Due ore di colloquio non sono bastate: non c’è ancora accordo tra Inter e Sanchez per l’addio (Di mercoledì 3 agosto 2022) Oggi gli agenti di Alexis Sanchez hanno incontrato la dirigenza dell’Inter per definire l’addio del cileno al club nerazzurro ma, secondo quanto scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, non è ancora stata raggiunta un’intesa. Serviranno altri incontri. “E’ terminato da poco l’incontro tra la dirigenza dell’Inter, rappresentata da Piero Ausilio, e l’entourage di Alexis Sanchez, nella figura di Fernando Felicevich, accompagnato da Rocco Dozzini. Le parti si erano incontrate intorno alle 12.40 di oggi: il meeting è terminato alle 14.30. Sul tavolo la risoluzione del contratto dell’attaccante cileno, in uscita dall’Inter. L’accordo non è ancora stato trovato. Il club e Sanchez si stanno avvicinando, ma serviranno ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 agosto 2022) Oggi gli agenti di Alexishanno incontrato la dirigenza dell’per definiredel cileno al club nerazzurro ma, secondo quanto scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, non èstata raggiunta un’intesa. Serviranno altri incontri. “E’ terminato da poco l’incontro tra la dirigenza dell’, rappresentata da Piero Ausilio, e l’entourage di Alexis, nella figura di Fernando Felicevich, accompagnato da Rocco Dozzini. Le parti si erano incontrate intorno alle 12.40 di oggi: il meeting è terminato alle 14.30. Sul tavolo la risoluzione del contratto dell’attaccante cileno, in uscita dall’. L’non èstato trovato. Il club esi stanno avvicinando, ma serviranno ...

