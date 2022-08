Dopo i cinghiali anche la minaccia degli orsi: al nord il caldo li spinge nelle città, allarme in Trentino (Di mercoledì 3 agosto 2022) I cinghiali al sud, gli orsi al nord. Un problema di rifiuti, certo, ma anche di siccità, di controlli, che riguarda la fauna selvatica dei boschi costretta a spingersi fin nei centri abitati. Come nel caso degli orsi del nord est d’Italia, diventati, a detta della comunità locale, pericolosi per le popolazioni. La problematica legata alla presenza di orsi confidenti nei centri abitati di alcuni comuni del Trentino è stata al centro di una riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolta al Palazzo del Governo ed è stata presieduta dal commissario del governo di Trento, Gianfranco Bernabei. All’incontro, oltre ai vertici provinciali delle forze di polizia, hanno preso parte il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ial sud, glial. Un problema di rifiuti, certo, madi siccità, di controlli, che riguarda la fauna selvatica dei boschi costretta arsi fin nei centri abitati. Come nel casodelest d’Italia, diventati, a detta della comunità locale, pericolosi per le popolazioni. La problematica legata alla presenza diconfidenti nei centri abitati di alcuni comuni delè stata al centro di una riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolta al Palazzo del Governo ed è stata presieduta dal commissario del governo di Trento, Gianfranco Bernabei. All’incontro, oltre ai vertici provinciali delle forze di polizia, hanno preso parte il ...

