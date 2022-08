Cagliari, Rog: «Contento del rinnovo, ora torniamo dove meritiamo» (Di mercoledì 3 agosto 2022) Le prime parole del centrocampista croato Marko Rog dopo che è stato ufficializzato il rinnovo con il Cagliari Non si sono fatte attendere le prime parole di Marko Rog dopo il rinnovo contrattuale on il Cagliari. Le dichiarazioni del croato ai canali ufficiali rossoblù. rinnovo – «Sono molto Contento del mio rinnovo, c’è una bella squadra quest’anno e speriamo tutti insieme di riportare la squadra dove merita di essere». CONTINUA A LEGGERE SU CagliariNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Le prime parole del centrocampista croato Marko Rog dopo che è stato ufficializzato ilcon ilNon si sono fatte attendere le prime parole di Marko Rog dopo ilcontrattuale on il. Le dichiarazioni del croato ai canali ufficiali rossoblù.– «Sono moltodel mio, c’è una bella squadra quest’anno e speriamo tutti insieme di riportare la squadramerita di essere». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

