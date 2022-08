Agenzia delle Entrate | cambiano i controlli | saranno più veloci

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Novità per quanto riguarda l’che a breve cambierà irendendoli più. Il motivo Ci sono importanti novità per quanto riguarda ida parte dell’. Un emendamento del Dl Semplificazioni fiscale prevede che l’avvisi il contribuente quando l’accertamento finisce. Fino ad ora questo non succede dal momento L'articolo proviene da Consumatore.com.

Agenzia_Ansa : Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto pronto a valutare la legalizzazione delle 'unioni civili' fra p… - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie: arriva la circolare del Ministero della Salute. Possibili quarantene e sorveglianza passiva.… - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie: il vaccino prevede due dosi. Spallanzani: 'Presto pronti'. Vaia: 'Attendiamo le linee guida'… - KarlGeri : @GiovanniDiGreg6 @Agenzia_Ansa hanno introdotto delle leggi contro le minoranze etniche veramente assurdi. Non si p… - KarlGeri : @teuz_83 @GiovanniDiGreg6 @Agenzia_Ansa Sotto il caro presidente Zelenskij hanno introdotto delle leggi contro le m… -

...altri sondaggi politici ma che rappresentano comunque un'indicazione di come le sfide in vistaElezioni 2022 siano tutt'altro che già "scritte". Secondo le stime dei sondaggi Tecné per...Oltre dieci milioni di ucraini hanno attraversato i valichi di frontiera dall'inizio dell'invasione russa, il 24 febbraio: è la stima dell'Nazioni Unite per i rifugiati. Secondo l'Onu, dal 24 febbraio al primo agosto hanno lasciato l'Ucraina 10.290.039 persone.Due esplosioni hanno scosso questa mattina la città di Kharkiv. Ucraina: "Da Usa nuove sanzioni contro la fidanzata di Putin e tre oligarchi" ...Pronto il nuovo modello della dichiarazione Imu 2022 del MEF. È stato lo stesso Ministero dell'Economia e delle finanze a renderlo noto in un comunicato a cui sono allegati anche il nuovo modello e le ...