Udinese, Marino: «Deulofeu? Momento giusto per andare, ma…» (Di martedì 2 agosto 2022) Pierpaolo Marino, dirigente dell'Udinese, ha fatto il punto della situazione sul possibile futuro di Gerard Deulofeu: le parole Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato così della situazione legata a Gerard Deulofeu. LE PAROLE – «Con Deulofeu c'è un rapporto ottimo, lui è felicissimo di stare a Udine, in un contesto positivo per lui. Ci siamo capiti a livello gestionale ed empatico, credo sia giusto se arriverà un'offerta importante concedergli un salto di qualità alla sua età, sarebbe il Momento giusto. Ma se dovesse rimanere sarebbe un regalo, saremmo felicissimi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

