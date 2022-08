Ucraina, Zelensky sul grano: "Ancora presto per celebrare" (Di martedì 2 agosto 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato questa sera che e' "troppo presto" per celebrare una piena ripresa delle esportazioni di grano ucraino, dopo la partenza della prima nave oggi dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) Il presidente ucraino Volodymyrha affermato questa sera che e' "troppo" peruna piena ripresa delle esportazioni diucraino, dopo la partenza della prima nave oggi dal ...

