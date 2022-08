Traffico Roma del 02-08-2022 ore 10:00 (Di martedì 2 agosto 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati anche questa mattina ci si muove con difficoltà sulla Cassia bis e Ventana dovrei per lavori si sta in fila tra via della Giustiniana Air in entrata in città stessa cosa sulla via Cassia 3 La storta e il bivio per via della Giustiniana codebò in entrata in città sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti e sulla Salaria dal bivio per Fidene aeroporto dell’Urbe aumentano Intanto le code sulla via Aurelia ora tra il raccordo è Piazza Irnerio per Traffico è un incidente in tangenziale troviamo rallentamenti e code tra la Prenestina San Giovanni mentre a sud della capitale sulla via Pontina direzione Roma code tra Castel Romano e Castel di Decima e smaltimento invece le cose prima segnalate per un incidente tra via Laurentina e poi Nord sempre verso Roma altre ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati anche questa mattina ci si muove con difficoltà sulla Cassia bis e Ventana dovrei per lavori si sta in fila tra via della Giustiniana Air in entrata in città stessa cosa sulla via Cassia 3 La storta e il bivio per via della Giustiniana codebò in entrata in città sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti e sulla Salaria dal bivio per Fidene aeroporto dell’Urbe aumentano Intanto le code sulla via Aurelia ora tra il raccordo è Piazza Irnerio perè un incidente in tangenziale troviamo rallentamenti e code tra la Prenestina San Giovanni mentre a sud della capitale sulla via Pontina direzionecode tra Castelno e Castel di Decima e smaltimento invece le cose prima segnalate per un incidente tra via Laurentina e poi Nord sempre versoaltre ...

VAIstradeanas : 10:17 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Lavori Centro Storico - Sostituzione binari in via Florida ? chiusa al traffico via di Torre Argentina >… - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via Appia (Frattocchie-Torricola) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico critico sulla Cassia Veientana (Castel dei Ceveri-Raccordo Anulare) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico critico in via Salaria (Radicofani-Tangenziale Est) -