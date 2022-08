The Flash cancellata: duro colpo per i telespettatori (Di martedì 2 agosto 2022) cancellata The Flash, la serie si conclude con la stagione 9: colpo basso per i fan di tutto il mondo La notizia che i telespettatori di tutto il mondo attendevano è diventata realtà. Dopo 9 stagioni si conclude la serie più longeva dell’Arrowverse. La produzione statunitense creata da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Geoff Johns, in onda sul canale CW e basata sull’omonimo fumetto della DC comics, ha visto i suoi esordi nel 2014. The Flash, locandina (Foto Instagram @cwtheFlash)Come molti ben sapranno, The Flash nasce come spin-off di Arrow ed è incentrata sulle vicende di Barry Allen, interpretato da Grant Gustin. Il personaggio nasce quando il chimico forense si trasforma in un supereroe in seguito all’esplosione di un acceleratore di particelle. ... Leggi su vesuvius (Di martedì 2 agosto 2022)The, la serie si conclude con la stagione 9:basso per i fan di tutto il mondo La notizia che idi tutto il mondo attendevano è diventata realtà. Dopo 9 stagioni si conclude la serie più longeva dell’Arrowverse. La produzione statunitense creata da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Geoff Johns, in onda sul canale CW e basata sull’omonimo fumetto della DC comics, ha visto i suoi esordi nel 2014. The, locandina (Foto Instagram @cwthe)Come molti ben sapranno, Thenasce come spin-off di Arrow ed è incentrata sulle vicende di Barry Allen, interpretato da Grant Gustin. Il personaggio nasce quando il chimico forense si trasforma in un supereroe in seguito all’esplosione di un acceleratore di particelle. ...

Mutabile27 : Chissà se arriveranno pure al punto di cancellare completamente il film di The Flash - ilnida : RT @fumettologica: La serie tv di Flash è stata cancellata: - fumettologica : La serie tv di Flash è stata cancellata: - mxpx1989 : @roarkebeniko Dispiace per gli attori ma io sto esultando male. Batgirl e Co. Film campati per aria senza un perché… - radiokemonia : Stai ascoltando: Flash and the Pan-Midnight Man La musica anni 80 solo su -