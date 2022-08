Spread Btp - Bund chiude a 223 punti, rendimento al 3% (Di martedì 2 agosto 2022) Lo Spread Btp - Bund è fermo a 223,3 punti con il rendimento del titolo italiano che si attesta sul 3%, dopo essere sceso fino al 2,88% in mattinata. . 2 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) LoBtp -è fermo a 223,3con ildel titolo italiano che si attesta sul 3%, dopo essere sceso fino al 2,88% in mattinata. . 2 agosto 2022

fisco24_info : Spread Btp-Bund chiude a 223 punti, rendimento al 3%: Dopo essere sceso fino al 2,88% in mattinata - ParliamoDiNews : Bce a difesa dell`Italia, in due mesi comprati 10 miliardi di euro aggiuntivi di Btp (e 15 miliardi in meno di bund… - GabriellaPremo1 : RT @vocedelpatriota: Elezioni, anche i mercati puntano su Meloni: cala lo spread e Btp a 10 anni sotto il 3% - nmingardi : RT @vocedelpatriota: Elezioni, anche i mercati puntano su Meloni: cala lo spread e Btp a 10 anni sotto il 3% - GVNVNCR : RT @vocedelpatriota: Elezioni, anche i mercati puntano su Meloni: cala lo spread e Btp a 10 anni sotto il 3% -