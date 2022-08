Nicolò Feltrin, morto bimbo di due anni: ipotesi avvelenamento in casa (Di martedì 2 agosto 2022) Sono affidati ai risultati dell'autopsia e dell'indagine tossicologica sul corpo del piccolo, esami entrambi fissati per domani, a Belluno , gli elementi che orienteranno l'inchiesta a carico del ... Leggi su leggo (Di martedì 2 agosto 2022) Sono affidati ai risultati dell'autopsia e dell'indagine tossicologica sul corpo del piccolo, esami entrambi fissati per domani, a Belluno , gli elementi che orienteranno l'inchiesta a carico del ...

