Lerner choc su Sofri | “Eri dalla parte giusta” Lo dica alle vittime

(Di martedì 2 agosto 2022) Buoni 80 anni caro Adriano. Vissutipic.twitter.com/18xUg9C1S8 — Gad(@gadtweet) July 31, 2022 A volte non serve neppure sprecare troppo inchiostro. Anche perché certe notizie si commentano da sole. C’è un giornalista impegnato, tale Gad, che un paio di giorni fa ha fatto gli auguri di compleanno a un vecchio amico. Poche parole: “Buoni 80 anni, vissuti”. Nulla di strano, se non fosse che il signore in questione si chiama Adriano, condannato a 22 anni di carcere come mandante dell’omicidio del commissario Calabresi. Chel’abbia fatto per provare le reazioni che ha provocato, non c’è ombra di dubbio. Quindi meglio non indugiare ...