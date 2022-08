Ita, il governo accelera sulla vendita a Lufthansa. Altolà della Meloni: «Draghi smentisca subito» (Di martedì 2 agosto 2022) «Mi auguro che il presidente Draghi smentisca l’ipotesi di un’accelerazione del processo di vendita di Ita Airways a Lufthansa. È un argomento del quale si sta parlando molto sui media e che ci fa letteralmente sobbalzare visto che il governo è dimissionario e può occuparsi solo di affari correnti. Questo non lo sarebbe affatto». La campagna elettorale non distrae Giorgia Meloni dai veri affari di Stato. E la trattativa tra la compagnia aerea di bandiera tedesca e la nostra senza dubbio lo è. «Saremmo tutti molto più sereni se arrivasse una sua smentita. Dal 25 settembre (giorno delle elezioni, ndr) in poi – ha proseguito la leader di FdI – tutto potrà cambiare e al rilancio della nostra compagnia aerea di bandiera penserà chi governerà. Ora che ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 agosto 2022) «Mi auguro che il presidentel’ipotesi di un’zione del processo didi Ita Airways a. È un argomento del quale si sta parlando molto sui media e che ci fa letteralmente sobbalzare visto che ilè dimissionario e può occuparsi solo di affari correnti. Questo non lo sarebbe affatto». La campagna elettorale non distrae Giorgiadai veri affari di Stato. E la trattativa tra la compagnia aerea di bandiera tedesca e la nostra senza dubbio lo è. «Saremmo tutti molto più sereni se arrivasse una sua smentita. Dal 25 settembre (giorno delle elezioni, ndr) in poi – ha proseguito la leader di FdI – tutto potrà cambiare e al rilancionostra compagnia aerea di bandiera penserà chi governerà. Ora che ...

