_torakiki_ : @_esse_ti Il bonus lotto e lotterie: 52 giocate gratuite l’anno a tutti ?? - Shooting_White : SISAL Falsi come le banconote da 2 euro!!!! Arriverà il momento di aprire il vaso di Pandora !!!! Sono riusciti a p… -

Euronews Italiano

Una concessionaria della gestione di una ricevitoria delche nel 2015 ad Albissola Marina (Savona) aveva omesso il versamento di proventi delleè stata condannata dalla Corte dei Conti della Liguria a pagare circa 38mila euro per danno ...Probabilmente il vincitore è uno. Festeggia chi ha puntato per tre volte, realizzando treda 5 euro ognuna centrando tre quaterne - più 12 terni e 18 ambi - sulla ruota nazionale con .... ... Giocate lotto non versate a Monopoli, condannata concessionaria Una concessionaria della gestione di una ricevitoria del Lotto che nel 2015 ad Albissola Marina (Savona) aveva omesso il versamento di proventi delle giocate è stata condannata dalla Corte dei Conti d ...Starà sicuramente festeggiando chi nell'ultima estrazione di sabato 30 luglio 2022 ha puntato per tre volte, realizzando tre giocate da 5 euro ognuna centrando tre quaterne - più 12 terni e 18 ambi - ...