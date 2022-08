sportli26181512 : Fulham, UFFICIALE: dall'Arsenal arriva Leno: Il Fulham ha un nuovo portiere: ufficiale l'arrivo dall'Arsenal di Ber… - ragazzicalcetto : Ufficiale, confermato. Bernd Leno si unisce al Fulham con un contratto a tempo indeterminato per £ 8 milioni di com… - DIRETTADCM : ??UFFICIALE ?? Kevin #Mbabu è un nuovo giocatore del #Fulham! ?? Nelle casse del #Wolfsburg 5.5 milioni di euro più b… - sportli26181512 : Fulham, UFFICIALE Mbabu dal Wolfsburg: c'è un'opzione nel contratto: Il Fulham ha annunciato l'acquisto di Kevin Mb… - calsciomercato : ??????????UFFICIALE! Kevin Mbabu é un nuovo calciatore del Fulham. ??? ??Operazione da 5.5 milioni di euro + bonus. ??Co… -

Con un post sul proprio profiloInstagram , il barbiere di Carles Perez ha anticipato ... Il Nizza e ilsono sulle tracce di Justin Kluivert . L'allenatore della Roma , José ...... il Fantadi Gazzetta, premi per oltre 270.000! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol Inoltre il giornalista inglese Pete O'Rourke parla di un interessamento del. L'ivoriano ...Le probabili formazioni di Fulham-Liverpool, match di scena al Craven Cottage di Londra valido per la prima giornata di Premier League ...Il club giallorosso cerca di piazzare il prima possibile una cessione per accogliere Andrea Belotti in squadra. Tra i partenti c'è anche Justin ...