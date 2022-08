F1, Oscar Piastri tra i grandi: in Alpine dal 2023 al posto di Alonso (Di martedì 2 agosto 2022) Oscar Piastri sostituirà Fernando Alonso in Alpine a partire dal 2023, garantendosi quindi un posto tra i grandi della Formula 1. L’iberico, ex ferrarista, ha trovato infatti un accordo con Aston Martin per la prossima stagione professionistica, abbracciando in tutto e per tutto il progetto del team inglese; ciò ha spianato la strada al talentuoso australiano Piastri, scelto per l’appunto dall’Alpine per affiancare Esteban Ocon nel contesto di un team interessante e competitivo. Il pilota aussie si è fatto notate come vincitore della Formula Renault Eurocup del 2019, così come come trionfatore in Formula 3 e 2 dal 2020 al 2021; ecco quindi il momento di Piastri, il quale avrà un posto tra le ... Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022)sostituirà Fernandoina partire dal, garantendosi quindi untra idella Formula 1. L’iberico, ex ferrarista, ha trovato infatti un accordo con Aston Martin per la prossima stagione professionistica, abbracciando in tutto e per tutto il progetto del team inglese; ciò ha spianato la strada al talentuoso australiano, scelto per l’appunto dall’per affiancare Esteban Ocon nel contesto di un team interessante e competitivo. Il pilota aussie si è fatto notate come vincitore della Formula Renault Eurocup del 2019, così come come trionfatore in Formula 3 e 2 dal 2020 al 2021; ecco quindi il momento di, il quale avrà untra le ...

