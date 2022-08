F1 | Oscar Piastri sostituirà Fernando Alonso all’Alpine nel 2023 Affiancherà Esteban Ocon

(Di martedì 2 agosto 2022)in F1 nella stagione: a poche ore dall’annuncio del passaggio diall’Aston Martin a fine 2022, doveSebastian Vettel, ecco che arriva l’annuncio ufficiale della scuderia. Delineata dunque la coppia di piloti dell’Alpine per il prossimo anno: l’australiano, già pilota di riserva, nel 2021 è stato campione in F2 e nel 2020 ha vinto in F3, mentre nel 2019 era arrivato al successo nella Formula Renault Eurocup. IL TWEET CON L’ANNUNCIOdriver line-up confirmed:...

macsismo : oscar piastri finalmente ha ciò che merita - OA_Sport : Annunciato il sostituto di Fernando Alonso per la prossima stagione - sergionauta1 : Finalmente, Oscar Piastri na Alpine! - Rewa_GT : OSCAR PIASTRI F1 DRIVER FINALLY - f1_notizie : L'Alpine ha annunciato che Oscar Piastri guiderà per il team a partire dalla stagione 2023 #F1 -

Aston Martin per la prossima stagione in molti hanno dato per scontato che a prendere il posto del due volte iridato in Alpine sarebbe stato il giovane e talentuoso pilota australiano, ...Con l'ormai quasi certa impossibilità di firmare- conteso tra Alpine e McLaren - per il prossimo campionato, Sargeant è considerato il principale candidato a rimpiazzare Nicholas ...Sarà Oscar Piastri il sostituto di Fernando Alonso, passato alla Aston Martin, al volante della Alpine. Il pilota australiano, già da quattro anni in seno alla scuderia, funge al momento da pilota di ...