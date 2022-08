**Elezioni: accordo Letta-Calenda, compromesso su collegi e programma 'draghiano'** (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - Sono passate esattamente due ore dall'inizio dell'incontro quando arriva la fumata bianca. "C'è l'accordo". Enrico Letta e Carlo Calenda, stavolta davanti a 'testimoni' - al gruppo dem alla Camera dove si è svolto l'incontro c'erano anche Benedetto Della Vedova ed esponenti di Pd, Azione e Più Europa - hanno chiuso il tira e molla degli ultimi giorni e firmato un patto elettorale. Due i punti qualificanti. Il primo l'intesa sui collegi uninominali. Nessun leader o segretario di partito della coalizione sarà candidato nel maggioritario. Comprese le ex-azzurre Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini. "Tutti hanno fatto un passo indietro", sottolineano dal Pd. E Letta che ha chiesto e ottenuto al tavolo che tutti facessero il passo indietro, offre 'diritto di tribuna' a quei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - Sono passate esattamente due ore dall'inizio dell'incontro quando arriva la fumata bianca. "C'è l'". Enricoe Carlo, stavolta davanti a 'testimoni' - al gruppo dem alla Camera dove si è svolto l'incontro c'erano anche Benedetto Della Vedova ed esponenti di Pd, Azione e Più Europa - hanno chiuso il tira e molla degli ultimi giorni e firmato un patto elettorale. Due i punti qualificanti. Il primo l'intesa suiuninominali. Nessun leader o segretario di partito della coalizione sarà candidato nel maggioritario. Comprese le ex-azzurre Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini. "Tutti hanno fatto un passo indietro", sottolineano dal Pd. Eche ha chiesto e ottenuto al tavolo che tutti facessero il passo indietro, offre 'diritto di tribuna' a quei ...

