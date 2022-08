“Don Matteo 14”, la notizia gela i fan: due volti storici verso l’addio (Di martedì 2 agosto 2022) La prossima stagione di “Don Matteo” con buona probabilità è destinata a salutare due grandi protagonisti di questi ultimi anni di messa in onda. Una notizia che non farà piacere ai fan della serie, che nonostante lo scorrere del tempo, continua ad essere tra le fiction Rai più seguite di sempre. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Lino Banfi, il messaggio della figlia spiazza tutti Nella prossima stagione di “Don Matteo” non troveremo Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, che hanno prestato rispettivamente volte e voce al capitano Anna Olivieri e al Pubblico Ministero Marco Nardi. Ambedue, secondo quanto riferito da «Panorama» e da «Di Lei», dicono addio alla popolare fiction. La scena finale del loro bacio rappresenta il saluto al pubblico, che non ha visto in verità la loro storia d’amore mai ... Leggi su tvzap (Di martedì 2 agosto 2022) La prossima stagione di “Don” con buona probabilità è destinata a salutare due grandi protagonisti di questi ultimi anni di messa in onda. Unache non farà piacere ai fan della serie, che nonostante lo scorrere del tempo, continua ad essere tra le fiction Rai più seguite di sempre. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Lino Banfi, il messaggio della figlia spiazza tutti Nella prossima stagione di “Don” non troveremo Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, che hanno prestato rispettivamente volte e voce al capitano Anna Olivieri e al Pubblico Ministero Marco Nardi. Ambedue, secondo quanto riferito da «Panorama» e da «Di Lei», dicono addio alla popolare fiction. La scena finale del loro bacio rappresenta il saluto al pubblico, che non ha visto in verità la loro storia d’amore mai ...

milkovichsly : No vabb c'è il libro di Don Matteo in libreria devo prenderlo - renzo1527 : @avvclarinsolia Quando arriva Don Matteo? - DSottocultura : Don Matteo 9 episodio il bambino conteso. e successivo @ Don Vito's Cats Bar Home - lauracucchiari : @Italysckros Don Matteo è per tutte le stagioni, non si sbaglia mai .?????????? - zazoomblog : Don Matteo per i fan è una notizia tremenda: dopo Terence Hill un altro addio - #Matteo #notizia #tremenda:… -