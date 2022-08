Conte cerca di ricucire, ma non col Pd. Salvini: sì a ponte Messina (Di martedì 2 agosto 2022) « Nessun contrasto tra me e Grillo per le liste . Lo statuto ha regole chiare e precise e stiamo lavorando in linea con lo statuto, fissando i criteri per le autocandidature. Saranno poi gli iscritti... Leggi su feedpress.me (Di martedì 2 agosto 2022) « Nessun contrasto tra me e Grillo per le liste . Lo statuto ha regole chiare e precise e stiamo lavorando in linea con lo statuto, fissando i criteri per le autocandidature. Saranno poi gli iscritti...

Carla37611766 : GRILLO CERCA DI NON FARE ARRABBIARE CONTE PERCHE' TI SIAMO ADDOSSO...DAL FATTO:Ma in questo caso l’avvocato potrebb… - Massimo22185550 : RT @ValterRimini: - La sinistra litiga per le poltrone - La destra litiga per le poltrone - #gigginoacartelletta in cerca di poltrone. - Co… - Realizzareinsie : @roberto_zaccone @Mirandola59 Sommando tutte all’origine ? Quante con Conte, quante con Di Maio, quante in cerca di sistemazione ? - arturorossie : @erretti42 ... anche quando Conte, prima dell'elezione del PdR, ha lodato Berlusconi non è stata una mossa felice.… - DMBSchuster19 : @EnricoLetta La verità please? Giocate a perdere? Abiura a Conte e si cerca alleanza con Calenda e Renzi che vi sta… -