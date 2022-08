Come scegliere il barbecue giusto e utilizzarlo in sicurezza (Di martedì 2 agosto 2022) Le sere d’estate sono il momento migliore per stare all’aperto e approfittare delle temperature più basse. Se abbiamo un giardino o un terrazzo, poi, è impossibile rinunciare a una bella grigliata, che... Leggi su today (Di martedì 2 agosto 2022) Le sere d’estate sono il momento migliore per stare all’aperto e approfittare delle temperature più basse. Se abbiamo un giardino o un terrazzo, poi, è impossibile rinunciare a una bella grigliata, che...

Pontifex_it : Tutti noi, come Chiesa, abbiamo bisogno di essere risanati dalla tentazione di scegliere la difesa dell’istituzione… - FranAltomare : “Il giovane non potrà scegliere se lavorare o meno”. Se questa cosa non vi fa già venire i brividi, pensate a step… - VanGengis : @PaulLamanski È come quando devi scegliere se pestare una merda di cane o di gatto. - ilsecoloxix : Anche a #Genova si può scegliere di essere sepolti con il proprio #animale: ecco come - rizzina2005 : L’ultimo messaggio di Elena dalla Svizzera: «Felice di aver potuto scegliere come morire» @corriere QUESTA È… -