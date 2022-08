Claudia Cardinale, chi sono i figli Claudia e Patrick: oggi chiusa in una casa di riposo, contro la sua volontà (Di martedì 2 agosto 2022) La meravigliosa Claudia Cardinale non è solo l’inarrivabile diva cinematografica dal fascino travolgente. Si parla anche di una mamma amorevole che farebbe qualsiasi cosa per i suoi adorati figli. Il primogenito Patrick è venuto al mondo a causa di evento tragico accaduto all’attrice in giovane età, diventando però la sua benedizione. In seguito è arrivata la figlia minore Claudia Squitieri, che invece è stata il frutto di un lunghissimo amore. Quello con il regista Pasquale Squitieri (1938-2017). Il direttore di regia e Claudia Cardinale sono stati inseparabili per oltre vent’anni. Una grande storia d’amore nata nel mondo dei set cinematografici, palcoscenici della vita di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 agosto 2022) La meravigliosanon è solo l’inarrivabile diva cinematografica dal fascino travolgente. Si parla anche di una mamma amorevole che farebbe qualsiasi cosa per i suoi adorati. Il primogenitoè venuto al mondo a causa di evento tragico accaduto all’attrice in giovane età, diventando però la sua benedizione. In seguito è arrivata laa minoreSquitieri, che invece è stata il frutto di un lunghissimo amore. Quello con il regista Pasquale Squitieri (1938-2017). Il direttore di regia estati inseparabili per oltre vent’anni. Una grande storia d’amore nata nel mondo dei set cinematografici, palcoscenici della vita di ...

