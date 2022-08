Chiara Ferragni svela il primo incontro con Fedez: “Avevo il terrore di farmi paparazzate con lui” (Di martedì 2 agosto 2022) Chiara Ferragni continua a rivelare dettagli sulla vita di coppia con Fedez e lo fa su TikTok, social dove aveva già raccontato aneddoti sulla scelta dei nomi dei figli Leone e Vittoria. Questa volta l’imprenditrice digitale ha svelato ai followers i primi momenti condivisi con l’artista che rivedremo nella giuria della prossima edizione di X Factor. Complice il successo del singolo di J-Ax ed il rapper “Vorrei Ma Non Posto”, nel quale è citata la notissima influencer in un passaggio del brano: “È che a cena devo avere sempre in mano un iPhone, Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton, Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John”. Al suo ritorno in Italia (all’epoca la Ferragni risiedeva negli States), rimane stupita e divertita ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 agosto 2022)continua a rivelare dettagli sulla vita di coppia cone lo fa su TikTok, social dove aveva già raccontato aneddoti sulla scelta dei nomi dei figli Leone e Vittoria. Questa volta l’imprenditrice digitale hato ai followers i primi momenti condivisi con l’artista che rivedremo nella giuria della prossima edizione di X Factor. Complice il successo del singolo di J-Ax ed il rapper “Vorrei Ma Non Posto”, nel quale è citata la notissima influencer in un passaggio del brano: “È che a cena devo avere sempre in mano un iPhone, Il cane diha il papillon di Vuitton, Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John”. Al suo ritorno in Italia (all’epoca larisiedeva negli States), rimane stupita e divertita ...

